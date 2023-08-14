Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Ridwan Kamil Resmikan Menara Kujang Sepasang, Ikon Baru Jabar di Daerah Jatigede

Beben Hva , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |01:01 WIB
Ridwan Kamil Resmikan Menara Kujang Sepasang, Ikon Baru Jabar di Daerah Jatigede
Menara Kujang Sepasang tampak indah dan kokoh/Foto: Antara
SUMEDANG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, meresmikan masjid Al-Kamil dan Menara Kujang Sepasang, di Kecamatan Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Minggu (13/8/2023).

Ia berpesan agar destinasi wisata baru ini dijaga sehingga bisa menjadi ikon wisata terbaik di Jawa Barat.

Dua bangunan tersebut dibangun di kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata di Jatigede Sumedang, Jabar.

"Suatu siang saya datang ke sini (Waduk Jatigede) dan melihat betapa indahnya, tapi sayang tidak ada wisatawan yang datang ke sini. Padahal ada potensi pariwisata,” terang Ridwan Kamil.

Masjid Al-Kamil dibangun dengan arsitektur seperti bunga teratai. Didominasi warna putih, bangunan tersebut tampak seperti bunga teratai yang sedang mekar dengan latar perairan Waduk Jatigede.

Menara Kujang Sepasang juga dibangun tidak jauh dari Masjid Al-Kamil. Menara ini juga menampakkan dua pasang kujang besar dan dua kujang kecil, terlihat gagah menjadi khas tradisional Jabar.

