Ridwan Kamil Ingin Bangun Wahana Kapal, Hubungkan Menara Kujang Sepasang dengan Taman Seribu Cahaya

SUMEDANG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, baru saja meresmikan masjid Al-Kamil dan Menara Kujang Sepasang, di Kecamatan Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Minggu (13/8/2023).

Ia pun berpesan agar destinasi wisata baru ini dijaga sehingga bisa menjadi ikon wisata terbaik di Jawa Barat. Selain itu, dirinya juga ingin membangun wahana kapal di kawasan wisata Jatigede, Kabupaten Sumedang.

Nantinya, wahana kapal tersebut akan menghubungkan wisata Menara Kujang Sapasang dengan Taman Seribu Cahaya.

"Saya ingin nanti ada kapal, startnya dari sini dan finish di Taman Seribu Cahaya, karena di Jawa Barat belum ada yang seperti itu," ucap Kang Emil, sapaan akrabnya, saat peresmian Menara Kujang Sapasang pada Minggu (13/8/2023).

Selain wahana kapal, kata Kang Emil, di kawasan wisata Jatigede juga bisa dibangun hotel, glamping, Cafe dan Resto, Museum Kujang, hingga gerai UMKM Sumedang.