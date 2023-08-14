Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Pernah Diisukan Jadi Tempat Pemuja Setan, Rumah Gurita Bandung Dijual Rp25 Miliar

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |16:30 WIB
Rumah Gurita Dijual Rp25 Miliar/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA- Rumah Gurita Bandung dijual Rp25 miliar menarik untuk dijual. Rumah Gurita menjadi salah satu urban legend bagi masyarakat Bandung. Akhir-akhir ini, Rumah Gurita kembali menjadi viral di media sosial karena dijual dengan harga puluhan miliar.

Rumah yang terletak di wilayah Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung ini memiliki arsitektur yang unik dengan patung gurita raksasa yang berada diatas atap rumahnya. Rumah ini kerap diterpa isu-isu mistis lantaran banyaknya misteri dan cerita-cerita horror yang beredar. Bahkan rumah ini juga pernah dituding menjadi tempat ritual sebuah sekte sesat.

Tak hanya itu rumah ini juga telah diadaptasi menjadi sebuah film horror berjudul “Rumah Gurita” yang tayang pada tahun 2014 lalu.

Rumah gurita di Bandung tersebut pernah diisukan menjadi tempat pemuja setan. Namun ternyata hal itu tidaklah benar adanya. Alasan dibuatnya patung gurita raksasa tersebut dikarenakan pemilik rumah menyukai seni yang bernuansa laut.

Terlepas dari isu-isu mistis yang menerpa, Rumah Gurita memang terlihat sangat megah. Rumah ini bahkan dijual dengan harga yang fantastis, yakni Rp25 Miliar. Sontak saja hal itu kembali menjadi sorotan masyarakat.

Sebuah akun twitter @tanyarlfes mengunggah tangkapan layar dari video agen properti. Pada tangkapan layar tersebut tampak seorang perempuan berdiri di depan Rumah Gurita dengan tulisan “Rumah Gurita 25 Miliar Worth it ga ya?” ditengahnya.

“Lu pada berani gak” tulis akun Twitter @tanyarlfes,  seperti dikutip Okezone, Senin (14/8/2023).

Cuitan tersebut mendapat banyak respon dari warganet. Kebanyakan dari mereka lebih merasa takut dan seram saat melihat nominal harga daripada rumahnya.

“Serem harganya, serem juga rumahnya karena banyak patung-patung. Mana ditongkrongin gurita segede gaban” Kata akun @rezverie mengomentari postingan tersebut.

Seorang warganet juga mengunggah sebuah video lengkap dari akun agen properti yang menjual Rumah Gurita di kolom komentar.

