HOME NEWS JABAR

Bantu Kebutuhan Nelayan, Relawan Ganjar Pranowo Lakukan Pengecoran Jalan

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |16:51 WIB
Bantu Kebutuhan Nelayan, Relawan Ganjar Pranowo Lakukan Pengecoran Jalan
Relawan Ganjar mengecor jalan yang biasa dipakai nelayan, petani dan pelajar di Tasikmalaya (Foto: Istimewa)
TASIKMALAYA - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Nelayan Balad Ganjar Cipatujah, Tasikmalaya, bersama warga melakukan pengecoran jalan beton yang merupakan akses jalan untuk para Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Sepang yang terletak di Kampung Cikadu, Desa Cipanas, Kecamatan Cipatujah, Tasikmalaya.

Koordinator Wilayah Nelayan Balad Ganjar Cipatujah Ade Wahyu mengatakan, bantuan panjang pengecoran jalan yang diberikan, yakni sepanjang 300 meter, Minggu 13 Agustus 2024.

Ade menjelaskan, bantuan pengecoran jalan tersebut merupakan komitmen Relawan Balad Ganjar untuk terus mendukung kebutuhan nelayan pesisir di Jawa Barat, khususnya warga Cipatujah telah mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden RI 2024-2029

"Kegiatan Nelayan Balad Ganjar saat ini kami memberikan bantuan berupa pengecoran jalan lingkungan di Kampung Cikadu, Desa Cipanas, Kecamatan Cipatujah. Ini akses jalan untuk anak sekolah, anak SD, juga jalan pertanian dan jalan nelayan KUB atau nelayan kelompok usaha bersama," ujar Ade dala, keterangannya, Senin (14/8/2023).

Selain dilewati oleh para KUB Nelayan Sepang, jalan tersebut sekaligus merupakan akses jalan untuk para petani dan seluruh masyarakat lainnya dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Bahkan, anak-anak sekolah yang sebelumnya harus memutar jalan jauh untuk sampai ke sekolahnya, dapat menempuh jarak yang lebih dekat sehingga aksesibilitas masyarakat terkait waktu menjadi lebih efisien.

Menurut Ade, jalan tersebut belum pernah tersentuh bantuan, sehingga Nelayan Balad Ganjar bergerak untuk turun langsung membantu masyarakat desa.

"Ini jalan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan belum tersentuh oleh dana (bantuan) apapun. Jalan ini sangat dibutuhkan ketika masuk musim hujan jadi tidak bisa dilewati, maupun pengambilan hasil pertanian, anak sekolah sehingga tidak bisa dilewati," jelas Ade.

Ade menegaskan, ke depannya relawan Nelayan Balad Ganjar akan menjadi yang terdepan untuk terus mensupport Nelayan Pesisir di Jawa Barat

"Setelah dilakukan pengecoran, jalan ini jadi poros utama yang digunakan sehingga lancar untuk masyarakat," kata Ade.

