HOME NEWS SUMSEL

Macam-Macam Bentuk Harta Karun Ditemukan Warga OKI yang Berawal dari Mimpi

M Fitriadi , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |11:36 WIB
Macam-Macam Bentuk Harta Karun Ditemukan Warga OKI yang Berawal dari Mimpi
Emas batangan bergambang Bung Karno ditemukan warga (Foto: MNC Media)
OKI - Mimpi jadi awal mula masyarakat Kabupaten OKI, Sumatera Selatan, menemukan harta karun yang diduga berupa emas batangan yang terdapat gambar Presiden Soekarno, masyarakat pun kini berbondong-bondong berburu emas tersebut.

Penemuan emas tersebut ditemukan di Desa Arisan Buntal, Kecamatan Kayu Agung Kabupaten OKI, Sumatera Selatan.

“Ada emas batangan yang ditemukan warga di Sungai Komering bantaran sungai desa tersebut terdapat gambar Soekarno,” ujar salah satu warga, Subur, Jumat (11/8/2023).

Dikatakannya, hasil berburu mas itu masyarakat banyak menemukan emas batangan, emas lempengan, kalung perhiasan, gelang dan guci teko.

Dia mengaku belum mengetahui secara pasti dari mana asal harta karun tersebut.

Namun kata dia, penemuan itu bermula dari salah satu warga yang konon katanya saat tidur bermimpi jika di sungai itu ada harta karun.

