DPW Perindo Sulteng Gelar Rapat Kerja, Siap Menangkan Pemilu 2024

PALU - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) di Hotel Best Western Cocoa, Kota Palu, Senin (14/8/2023).

Ketua Bidang Kader dan Ideologi Partai Perindo sekaligus Wakil Ketua Pemenangan Pemilu, Ronny Tanusaputra mengatakan, seluruh DPD se-Sulteng dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) dihadirkan dalam Rakerwil untuk menyusun strategi pemenangan di Pemilu 2024.

Ronny memastikan seluruh struktur yang dibangun di DPD se-Sulteng akan bekerja maksimal dalam upaya meraih kemenangan pada Pemilu 2024 dan menempatkan kedernya di DPRD.

"Sebagai pimpinan yang diberi mandat oleh Ketua Umum Partai untuk tugas besar ini, saya tidak akan kompromi pada pimpinan partai yang tidak bersungguh-sunggu utamanya di tingkat DPW dan DPD," kata Ronny di lokasi.

Ronny berpesan agar ketua DPW dan DPD untuk tidak sungkan melaporkan kendala yang ditemukan di lapangan. Hal itu merupakan fungsi utama dari konsolidasi.

"Jika ada kendala dalam kerja-kerja konsolidasi di wilayah kerjanya, maka koordinasikan segera pada pimpinan setingkat di atasnya," ujarnya.