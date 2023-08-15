DPD Perindo Gowa Gelar Rakorda dan Lokakarya Partisipasi Pemilih demi Pemenangan Pemilu 2024

GOWA - DPD Partai Perindo Kabupaten Gowa menggelar rapat koordinasi daerah (Rakorda) dan lokakarya partisipasi pemilih pada Pemilu 2024. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan.

Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan Sanusi Ramadan mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari memenangkan Pemilu 2024 dengan memaksimalkan partisipasi pemilih.

"Sehingga tentunya Partai Perindo nantinya dapat meraih suara terbanyak di seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Gowa," ujar Sanusi, Senin (14/8/2023).

Menurutnya beberapa poin yang dibahas yakni pembentukan DPRt yang akan ditugaskan di setiap TPS saat pemilu. Selain kepada para caleg di seluruh dapil agar terus menjaga kekompakan.

"Kami juga konsolidasi dengan para caleg dan mengajak untuk kompak karena sangat dibutuhkan dalam mendapatkan dan menjaga suara pemilih pada Pemilu 2024," katanya.

Kegiatan ini turut dihadiri seluruh pengurus DPC dan para caleg di Hotel Convention UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (14/8/2023).