Gelar Rakorda, DPD Perindo Gowa Targetkan Raih Suara Terbanyak

JAKARTA - DPD Partai Perindo Kabupaten Gowa menggelar rapat koordinasi daerah (Rakorda) dan lokakarya partisipasi pemilih pada Pemilu 2024.

Kegiatan Rakorda ini dilakukan bersama dengan DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan.

Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan Sanusi Ramadan mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari memenangkan Pemilu 2024 dengan memaksimalkan partisipasi pemilih.

DPD Perindo Gowa menargetkan suara terbanyak di Pemilu 2024.

"Sehingga tentunya Partai Perindo nantinya dapat meraih suara terbanyak di seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Gowa," ujar Sanusi, Senin 14 Agustus 2023.

Menurutnya, sejumlah poin yang dibahas yakni pembentukan DPRt yang akan ditugaskan di setiap TPS saat pemilu. Selain kepada para caleg di seluruh dapil agar terus menjaga kekompakan.

"Kami juga konsolidasi dengan para caleg dan mengajak untuk kompak karena sangat dibutuhkan dalam mendapatkan dan menjaga suara pemilih pada Pemilu 2024," katanya.