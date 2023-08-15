Kebakaran Hutan Hawaii, Tim Pemulihan Mungkin Temukan 10 Hingga 20 Korban Tewas Sehari

LAHAINA - Tim pemulihan yang menyisir rumah dan kendaraan yang terbakar menjadi abu di Hawaii kemungkinan akan menemukan 10 hingga 20 korban lagi per hari, demikian diperingatkan Gubernur Josh Green.

Korban tewas bertambah menjadi 96 pada Minggu, (13/8/2023) menjadikan ini kebakaran paling mematikan di Amerika Serikat (AS) dalam lebih dari satu abad.

Gubernur Josh Green mengatakan kepada CBS News bahwa dibutuhkan waktu hingga 10 hari untuk mengetahui jumlah korban tewas secara penuh.

Hampir seluruh kota Lahaina musnah dalam kebakaran itu.

"Tidak ada yang bisa dilihat kecuali kehancuran total," kata Green kepada CBS, pada Minggu.

Dia menambahkan bahwa semua penduduk Lahaina - rumah bagi 12.000 orang - kemungkinan telah melarikan diri atau tewas dalam kebakaran tersebut. Dia mengatakan kru kemungkinan akan menemukan lebih banyak korban dan akan membutuhkan waktu untuk mengidentifikasi mereka.

"Sulit untuk mengenali siapa pun," kata Green sebagaimana dilansir BBC.

Sampai Sabtu, (12/8/2023) para pejabat di Lahaina mengatakan sejauh ini hanya 3% kota yang telah digeledah. Mereka telah menggunakan bantuan anjing mayat untuk mencari korban tambahan.