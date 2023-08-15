Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Taliban Peringati 15 Agustus Sebagai Hari Kemenangan Lawan AS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |08:20 WIB
Taliban Peringati 15 Agustus Sebagai Hari Kemenangan Lawan AS
Foto: Reuters.
A
A
A

KABUL - Taliban Afghanistan menyatakan tanggal 15 Agustus sebagai hari "kemenangan" melawan Amerika Serikat (AS) dan mengumumkan hari libur umum, pada Selasa (15/8/2023), untuk menandai dua tahun mereka kembali berkuasa di Kabul.

Pada 15 Agustus 2021 Taliban merebut ibu kota Afganistan setelah menduduki bagian lain negara Asia Selatan yang dilanda perang tersebut. Pada waktu itu, pasukan NATO pimpinan AS yang tersisa, mundur, mengakhiri keterlibatan mereka selama 20 tahun dalam perang di Afghanistan.

"Selasa (15 Agustus) adalah hari kemenangan jihad (perang suci) rakyat Afghanistan di bawah kepemimpinan Emirat Islam melawan Amerika dan sekutunya," kata pengumuman Kementerian Tenaga Kerja dan Sosial sebagaimana dilansir dari VOA Indonesia.

 BACA JUGA:

Pemerintah Taliban mengandalkan penerapan ketat atas hukum Islam atau Syariah untuk memerintah negara Asia Selatan yang dilanda kemiskinan itu. Belum ada negara asing yang memberi pengakuan resmi kepada otoritas de facto Afghanistan. Otoritas itu membatasi sebagian besar akses bagi perempuan untuk bekerja, dan larangan pendidikan untuk anak-anak perempuan, serta masalah hak asasi manusia lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/18/3167916/gempa_afghanistan-ZsAr_large.jpg
Dua Gempa Susulan Guncang Afghanistan, Korban Tewas 2.200 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/18/3010465/hampir-100-orang-tewas-akibat-banjir-bandang-di-afghanistan-n828FWbR2J.jpg
Hampir 100 Orang Tewas Akibat Banjir Bandang di Afghanistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/18/3007191/banjir-bandang-tewaskan-setidaknya-153-orang-di-afghanistan-gTHNw4ydyd.jpg
Banjir Bandang Tewaskan Setidaknya 153 orang di Afghanistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/18/2986627/serangan-bom-bunuh-di-bank-kandahar-tewaskan-21-orang-isis-mengaku-bertanggung-jawab-8DxF4z4rps.jpg
Serangan Bom Bunuh di Bank Kandahar Tewaskan 21 Orang, ISIS Mengaku Bertanggung Jawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/18/2972647/tanah-longsor-akibat-salju-tebal-landa-afghanistan-25-orang-tewas-vBGZNVo8Be.jpg
Tanah Longsor Akibat Salju Tebal Landa Afghanistan, 25 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/18/2958166/pesawat-rusia-membawa-6-orang-hilang-di-afghanistan-diduga-jatuh-vZTNiCSkUy.jpg
Pesawat Rusia Membawa 6 Orang Hilang di Afghanistan, Diduga Jatuh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement