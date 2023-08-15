Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Korban Jiwa Bertambah, Kebakaran Pom Bensin Rusia Tewaskan 25 Orang, 66 Terluka

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |08:32 WIB
Korban Jiwa Bertambah, Kebakaran Pom Bensin Rusia Tewaskan 25 Orang, 66 Terluka
Foto: Kementerian Darurat Rusia di Republik Dagestan via Reuters.
A
A
A

MOSKOW - Kebakaran di sebuah pompa bensin di wilayah Dagestan Rusia selatan menewaskan setidaknya 25 orang termasuk tiga anak, menurut laporan kantor berita Interfax pada Selasa, (15/8/2023) pagi mengutip petugas medis darurat regional.

Kebakaran dimulai di sebuah bengkel mobil di pinggir jalan raya di ibu kota Dagestan, Makhachkala, pada Senin, (14/8/2023) malam dan menyebabkan ledakan menyebar ke pom bensin terdekat, kata para pejabat.

Rekaman yang diposting online menunjukkan gedung satu lantai terbakar, Reuters TV melaporkan.

"Ini seperti perang di sini," kata seorang saksi sebagaimana dilansir Reuters.

Jumlah korban yang terluka naik menjadi 66 orang, 10 orang di antaranya berada dalam kondisi kritis, kata kantor berita RIA mengutip wakil menteri kesehatan Rusia Vladimir Fisenko.

Halaman:
1 2
      
