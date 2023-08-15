Kenapa Bulgaria Dijuluki sebagai Negara Kuntum Mawar? Ini Faktanya

JAKARTA- Sejak dahulu Bulgaria dijuluki sebagai negara kuntum mawar oleh pengunjung mancanegara. Julukan ini diberikan karena ada latar belakang serta sejarahnya.

Lantas kenapa Bulgaria dijuluki sebagai negara kuntum mawar? Pertanyaan ini akan dijawab dengan bebebera fakta mengenai asal mula pemberian nama tersebut.

Melansir News CGTN, Bulgaria memiliki panorama bunga mawar indah yakni di Rose Valley Bulgaria. Adapun, tumbuh ribuah bunga mawar dengan harum yang khas.

Pasalnya, Rose Valley adalah daerah penghasil bunga mawar terbesar di Bulgaria. Daerah ini juga merupakan tempat penghasil minyak mawar. Selama berabad-abad, Bulgaria terkenal sebagai produsen minyak mawar terbaik di dunia.

Pertumbuhan rata-rata lahan yang ditanami mawar antara 2000 sampai 5000 m persegi setiap tahunnya. Untuk membuat 1 mg minyak esensial mawar murni maka dibutuhkan 50 ribu kelopak mawar atau sekitar 3,5 kg kelopak.