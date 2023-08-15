Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tragedi Kematian Satu Keluarga Akibat Keracunan Jamur Usai Makan Bersama, Juru Masak Mengaku Kecelakaan

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |17:06 WIB
Tragedi Kematian Satu Keluarga Akibat Keracunan Jamur Usai Makan Bersama, Juru Masak Mengaku Kecelakaan
Misteri 1 keluarga meninggal keracunan jamur usai makan bersama (Foto: BBC News)
A
A
A

PERTHWanita Australia yang memasak daging sapi Wellington menggunakan jamur yang menewaskan hampir satu keluarganya mengatakan kepada polisi bahwa itu adalah kecelakaan.

Media setempat melaporkan Erin Patterson, yang tidak menghadapi dakwaan, telah memberikan pernyataan kejadian tersebut kepada polisi. Kejadian itu telah menyebakan tiga kerabat meninggal dan satu orang kritis.

Polisi yakin para korban telah memakan jamur ‘death cap’, yang mematikan jika tertelan.

Dalam pernyataannya, Patterson mengatakan dia telah menggunakan beberapa jamur kering tetapi tidak tahu itu beracun.

"Saya sekarang sangat terpukul memikirkan bahwa jamur ini mungkin telah menyebabkan penyakit yang diderita oleh orang yang saya cintai," kata wanita berusia 48 tahun itu, dikutip BBC.

"Saya benar-benar ingin mengulangi bahwa saya sama sekali tidak punya alasan untuk menyakiti orang-orang yang saya cintai ini,” lanjutnya.

Pernyataannya kepada Polisi Victoria belum dirilis ke publik tetapi dilaporkan oleh Australian Broadcasting Corporation dan Nine Newspapers pada Senin (14/8/2023).

