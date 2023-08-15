Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mengapa India Dijuluki Negara Anak Benua?

Hafid Fuad , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |19:26 WIB
Mengapa India Dijuluki Negara Anak Benua?
Ilustrasi negara India yang sering disebut dengan Anak Benua (Foto: Dreamstime)
A
A
A

JAKARTA - Sebagai salah satu negara besar di era modern saat ini, tentu banyak yang bertanya mengapa India dijuluki negara Anak Benua?

Karena dalam banyak literatur, seringkali India diperkenalkan dengan istilah Anak Benua. Uniknya hanya India yang menggunakan istilah Anak Benua yang tentu saja memancing rasa ingin tahu publik.

Dilansir dari situs britannica. com, Selasa (15/8/2023), diketahui istilah Anak Benua merujuk posisi geografi India sebagai sub benua Asia. Kawasan tersebut terdiri dari India, Pakistan, dan Bangladesh, Afghanistan, Bhutan, Nepal, dan wilayah lainnya.

Anak benua India kian jelas posisinya karena seolah dipisahkan dari Asia oleh pegunungan Himalaya di utara. Negara-negara di sekitarnya seringkali disebut juga dengan menggunakan istilah Asia Selatan.

Telusuri berita news lainnya
