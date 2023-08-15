6 Fakta Kebakaran Hutan Hawaii, Muncul Teori Konspirasi

Angka korban meninggal menambah panjang duka sekaligus memunculkan beberapa fakta kebakaran hutan Hawaii, Amerika Serikat (AS). Kebakaran hutan di Maui tersebut disebut sebut sebagai bencana alam paling mematikan dalam sejarah negara bagian tersebut.

Gubernur Hawaii Josh Green bahkan mengatakan jumlah korban jiwa akan masih terus bertambah. Data terbaru menyebutkan jika kebakaran yang bermula pada malam pada Selasa, (8/8/2023) tersebut telah merenggut nyawa 99 orang.

Dikatakan Green, tim pemulihan yang menyisir rumah dan kendaraan yang terbakar menjadi abu di Hawaii bisa saja menemukan 10 hingga 20 korban lagi per hari. "Tidak ada yang bisa dilihat kecuali kehancuran total," kata Green, Minggu waktu setempat.

Berikut 5 Fakta Kebakaran Hutan Hawaii

1. Api Bergerak 1 Mil Setiap Menit

Green mengatakan, bahwa kebakaran hebat yang melanda hutan di Hawaii dipicu musim panas yang kering dan angin kencang dari badai sehingga api di Maui bergerak cepat melahap semak-semak yang kering. Angin bertiup kencang sekitar 81 mil perjam (mph) sehingga api menyebar dengan cepat.

"Kami percaya (kecepatan angin) antara 60 mph dan 81 mph melintasi bagian pulau itu, dan itu berarti bahwa api menempuh jarak satu mil setiap menit. Dengan angin seperti itu dan suhu 1.000 derajat, pada akhirnya semua gambar yang Anda lihat akan mudah dipahami,” kata Green.