Saat Bacaleg Perindo Dokter Ichsan Dampingi Ayahnya Syekh Ali Akbar Hadiri Doa Kebangsaan di Istana

JAKARTA - Syekh Ali Akbar Marbun menghadiri acara Zikir dan Doa Kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa 1 Agustus 2023 lalu.

Sejumlah tokoh tampak menghadiri acara tersebut. Syekh Ali Akbar Marbun didampingi anaknya dr Ichsan saat menghadiri acara tersebut. Mereka tampak berjalan bersebelahan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui bahwa dr Ichsan merupakan Bacaleg DPR RI untuk Dapil Aceh 2 dari Partai Perindo. Dia merupakan putra dari ulama kharismatik Syekh Ali Akbar Marbun.

dr Ichsan tampak menggandeng tangan Syekh Ali Akbar Marbun saat berjalan menuju Istana Merdeka.

Syekh Ali Akbar Marbun merupakan seorang ulama dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Sumatra Utara (Sumut) sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al Kautsar Al Akbar di Kota Medan.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengajak para ulama ke halaman Istana Merdeka untuk ikut doa dan zikir bersama.

Kepala Negara menyampaikan bahwa zikir dan doa kebangsaan digelar sebagai bentuk rasa syukur bahwa jelang HUT ke-78 Kemerdekaan Indonesia telah terlepas dari situasi pandemi Covid-19.

"Alhamdulillahirabbilalamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT, kita bisa hadir kembali di zikir dan doa kebangsaan. Sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden bahwa anugerah Allah SWT yang luar biasa bahwa kita bisa lepas dari Covid-19," kata Jokowi.