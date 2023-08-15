Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saat Bacaleg Perindo Dokter Ichsan Dampingi Ayahnya Syekh Ali Akbar Hadiri Doa Kebangsaan di Istana

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |07:32 WIB
Saat Bacaleg Perindo Dokter Ichsan Dampingi Ayahnya Syekh Ali Akbar Hadiri Doa Kebangsaan di Istana
Syekh Ali Akbar Marbun hadiri doa dan zikir bersama di Istana (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Syekh Ali Akbar Marbun menghadiri acara Zikir dan Doa Kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa 1 Agustus 2023 lalu.

Sejumlah tokoh tampak menghadiri acara tersebut. Syekh Ali Akbar Marbun didampingi anaknya dr Ichsan saat menghadiri acara tersebut. Mereka tampak berjalan bersebelahan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui bahwa dr Ichsan merupakan Bacaleg DPR RI untuk Dapil Aceh 2 dari Partai Perindo. Dia merupakan putra dari ulama kharismatik Syekh Ali Akbar Marbun.

dr Ichsan tampak menggandeng tangan Syekh Ali Akbar Marbun saat berjalan menuju Istana Merdeka.

Syekh Ali Akbar Marbun merupakan seorang ulama dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Sumatra Utara (Sumut) sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al Kautsar Al Akbar di Kota Medan.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengajak para ulama ke halaman Istana Merdeka untuk ikut doa dan zikir bersama.

Kepala Negara menyampaikan bahwa zikir dan doa kebangsaan digelar sebagai bentuk rasa syukur bahwa jelang HUT ke-78 Kemerdekaan Indonesia telah terlepas dari situasi pandemi Covid-19.

"Alhamdulillahirabbilalamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT, kita bisa hadir kembali di zikir dan doa kebangsaan. Sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden bahwa anugerah Allah SWT yang luar biasa bahwa kita bisa lepas dari Covid-19," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133/sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119/dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186096/dpp_partai_perindo_serahkan_sk_plt_definitif_ke_ketua_dpw_perindo_bangka_belitung-5qr9_large.jpg
DPP Partai Perindo Serahkan SK Plt Definitif ke Ketua DPW Perindo Bangka Belitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185901/dpw_partai_perindo_jabar_rifqi_ali_mubarok_menyerahkan_dokumen_kepada_koordinator_divisi_hukum_dan_diklat_bawaslu_jabar_usep_agus_jauhari-JMi1_large.jpg
Perindo Jabar Akan Bentuk DPRT di 5.000 Desa, Siap Menangi Pemilu 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185857/ketua_dpw_partai_perindo_papua_pegunungan_john_richard_banua-O21L_large.jpg
Jabat Ketua DPW Papua Pegunungan, John Richard Banua Siap Majukan Partai Perindo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement