HOME NEWS NUSANTARA

Longsor, Jalan di Nias Barat Amblas dan Berpotensi Putus Total

Jonirman Tafonao , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |01:01 WIB
Longsor, Jalan di Nias Barat Amblas dan Berpotensi Putus Total
Jalan di Nias longsor/Foto: Istimewa
A
A
A

 

NIAS BARAT - Akibat curah hujan yang tinggi selama beberapa hari di Kepulauan Nias, jalan yang menghubungkan antar Desa di Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat, Sumut, longsor hingga tidak bisa dilalui kendaraan roda 4, Senin (14/08/2023).

Curah hujan dengan intensitas yang tinggi ini akibatkan jalan yang berada di Desa Gunung Baru ambalas, ruas jalan yang tersisa hanya cukup untuk dilewati oleh kendaraan roda 2.

 BACA JUGA:

Salah seorang warga sekitar, Jeka Gulo mengatakan kendaraan roda 4 sudah tidak bisa melewati jalan tersebut, bahkan pengendara roda 2 pun harus ekstra hati-hati.

"Hari ini kejadian longsornya, kendaraan roda empat tidak bisa melintas. Dan untuk roda 2 mohon berhati-hati" ucap Jeka Gulo kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (14/8/2023) malam.

 BACA JUGA:

Dengan keadaan jalan yang sudah tergeres ke bagian dalam bawah jalan, kemungkinan jalan tersebut akan putus total.

"Iya, akan putus total" katanya.

Halaman:
1 2
      
