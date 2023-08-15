Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral! Bocah Ingusan Palak Sopir Truk di Lampung

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |04:01 WIB
Viral! Bocah Ingusan Palak Sopir Truk di Lampung
Viral bocah palak sopir truk/Foto: Ist
A
A
A

BANDAR LAMPUNG - Beredar video seorang bocah melakukan pemalakan terhadap supir truk. Peristiwa dalam video itu disebut terjadi di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung.

Dalam video berdurasi 42 detik yang diterima MNC Portal terlihat sang bocah yang tidak terima ketika direkam oleh sang supir lantaran memaksa meminta sejumlah uang.

Bocah yang belum diketahui namanya ini meminta uang terhadap seluruh kendaraan yang melintas di jalan tersebut.

"Udah saya baru Rp20 ribu tadi," kata sang supir.

"Saya kan nanya mau ke mana, enggak usah video-video. Nanti saya bilangin ya, enggak usah lewat di jalan ini kamu ya, kamu video-video," ancam bocah tersebut kepada supir sambil memegang uang.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kapolres Way Kanan AKBP Pratomo Widodo mengatakan, pihaknya masih mencari tahu tentang kebenaran video tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186492/krl-k5Op_large.jpg
Usai Ramai Kasus Tumbler, Petugas KAI Argi Kembali Bekerja Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/18/3186400/penemuan_rafflesia_hasseltii-ua6k_large.jpg
Usai Dirujak Netizen, Oxford Cantumkan Peneliti Indonesia Terkait Penemuan Rafflesia Hasseltii
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185811/dpr_ri-FJSR_large.jpg
Viral Ibu Hamil Meninggal Usai Ditolak 4 RS di Papua, Puan: Kita Prihatin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185750/viral-JOLd_large.jpg
Resmi! Daging Anjing dan Kucing Dilarang Diperdagangkan di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185422/viral_pria_ngaku_anak_propam_pakai_mobil_barang_bukti-peaq_large.jpg
Pria Ngaku Anak Propam Ternyata Bohong untuk Hindari Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185402/kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-ilMZ_large.jpg
Mobil Diduga Barang Bukti Dipakai Pelesiran, Polda Metro Ungkap Statusnya Pindah Kredit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement