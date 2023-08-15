Viral! Bocah Ingusan Palak Sopir Truk di Lampung

BANDAR LAMPUNG - Beredar video seorang bocah melakukan pemalakan terhadap supir truk. Peristiwa dalam video itu disebut terjadi di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung.

Dalam video berdurasi 42 detik yang diterima MNC Portal terlihat sang bocah yang tidak terima ketika direkam oleh sang supir lantaran memaksa meminta sejumlah uang.

Bocah yang belum diketahui namanya ini meminta uang terhadap seluruh kendaraan yang melintas di jalan tersebut.

"Udah saya baru Rp20 ribu tadi," kata sang supir.

"Saya kan nanya mau ke mana, enggak usah video-video. Nanti saya bilangin ya, enggak usah lewat di jalan ini kamu ya, kamu video-video," ancam bocah tersebut kepada supir sambil memegang uang.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kapolres Way Kanan AKBP Pratomo Widodo mengatakan, pihaknya masih mencari tahu tentang kebenaran video tersebut.