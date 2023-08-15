Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hilang di Perairan Sarang Alu, Pencarian 4 WNA dan 3 WNI Belum Membuahkan Hasil

Jonirman Tafonao , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |04:31 WIB
Hilang di Perairan Sarang Alu, Pencarian 4 WNA dan 3 WNI Belum Membuahkan Hasil
Pencarian WNA dan WNI yang hilang di Perairan Sarang Alu belum membuahkan hasil/Foto: Basarnas Nias
A
A
A

NIAS - Pencarian 4 Warga Negara Asing (WNA) Australia dan 3 Warga Negara Indonesia (WNI) yang hilang kontak di sekitar perairan Sarang Alu dan Kepulauan Banyak, Aceh, dilakukan melalui jalur udara menggunakan pesawat Susi Air. Hingga saat ini Tim SAR Gabungan masih belum menemukan keberadaan kapal tersebut.

Basarnas Nias telah memberangkatkan 1 Tim Rescue dan crew pesawat Susi Air untuk melakukan pencarian dan pertolongan melalui udara SRU melakukan scanning di area sekitar pencarian guna mendapati kapal yang diduga ditumpangi korban.

"Pada pukul 17.36 G Tim Rescue dan crew pesawat Susi Air landing di bandar udara Binaka Gunungsitoli dengan hasil korban masih belum ditemukan," kata Kepala Basarnas Nias, Octavianto melalui keterangan tertulisnya, Senin (14/8/2023) malam.

Octavianto juga menyampaikan bahwa pencarian yang dilakukan hari ini difokuskan di titik LKP, baik melalui udara maupun lewat jalur laut.

Diketahui sebelumnya, ada dua kapal cepat yang berangkat dari pelabuhan Nias Utara pada Minggu (13/8/2023) pukul 15.00 WIB dengan total 17 orang. Rombongan ini adalah wisatawan yang hendak berlibur ke Pinang Resort, Aceh.

"Korban yang dilaporkan hilang berjumlah tujuh orang. Terdiri 4 orang warga negara Australia dan 3 orang warga negara Indonesia," kata Octavianto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171022/orang_hilang-5aYN_large.jpg
Eko-Bima Ditemukan Usai Dikabarkan Hilang Pascademo, Ini Kata Lemkapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170890/orang_hilang-A7WP_large.jpg
Sempat Dikabarkan Hilang, Polisi Pastikan Kondisi Eko-Bima Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170568/trunoyudo-TdxL_large.jpg
Polisi Buka Suara Soal Orang Hilang Pasca Demo Ricuh Akhir Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170554/yusril-FUaA_large.jpg
Yusril Sebut Bima Permana Putra, Orang Hilang yang Dilaporkan KontraS Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168195/orang_hilang-CVPS_large.jpg
KontraS Terima Laporan 10 Orang Hilang, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/519/3145947/kusnadi-fqkn_large.jpg
Sempat Dikabarkan Hilang, Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Ternyata Pergi Berobat ke Madura
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement