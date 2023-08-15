Hilang di Perairan Sarang Alu, Pencarian 4 WNA dan 3 WNI Belum Membuahkan Hasil

NIAS - Pencarian 4 Warga Negara Asing (WNA) Australia dan 3 Warga Negara Indonesia (WNI) yang hilang kontak di sekitar perairan Sarang Alu dan Kepulauan Banyak, Aceh, dilakukan melalui jalur udara menggunakan pesawat Susi Air. Hingga saat ini Tim SAR Gabungan masih belum menemukan keberadaan kapal tersebut.

Basarnas Nias telah memberangkatkan 1 Tim Rescue dan crew pesawat Susi Air untuk melakukan pencarian dan pertolongan melalui udara SRU melakukan scanning di area sekitar pencarian guna mendapati kapal yang diduga ditumpangi korban.

"Pada pukul 17.36 G Tim Rescue dan crew pesawat Susi Air landing di bandar udara Binaka Gunungsitoli dengan hasil korban masih belum ditemukan," kata Kepala Basarnas Nias, Octavianto melalui keterangan tertulisnya, Senin (14/8/2023) malam.

Octavianto juga menyampaikan bahwa pencarian yang dilakukan hari ini difokuskan di titik LKP, baik melalui udara maupun lewat jalur laut.

Diketahui sebelumnya, ada dua kapal cepat yang berangkat dari pelabuhan Nias Utara pada Minggu (13/8/2023) pukul 15.00 WIB dengan total 17 orang. Rombongan ini adalah wisatawan yang hendak berlibur ke Pinang Resort, Aceh.

"Korban yang dilaporkan hilang berjumlah tujuh orang. Terdiri 4 orang warga negara Australia dan 3 orang warga negara Indonesia," kata Octavianto.