HOME NEWS NUSANTARA

Brigjen Said Latuconsina Serahkan Donasi Konser Amal untuk Pembangunan Gereja Ukalahin

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |07:43 WIB
Brigjen Said Latuconsina Serahkan Donasi Konser Amal untuk Pembangunan Gereja Ukalahin
Danlantamal IX Ambon Brigjen TNI Said Latuconsina (Foto: Dispen Lantamal)
A
A
A

AMBON - Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IX Ambon Brigjen TNI (Mar) Said Latuconsina menyalurkan hasil donasi konser amal Jukulele kepada Gereja GPM Dusun Ukalahin, Desa Nafrua, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, Senin 14 Agustus 2023.

Konser amal yang sebelumnya dilaksanakan di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku dihadiri oleh beberapa pejabat Forkopimda Maluku dan Kota Ambon, juga Komandan Lantamal IX Brigjen TNI (Mar) Said Latuconsina selaku Ketua Dewan Pembina Mollucan Jukulele Leaders (MJL) berhasil mengumpulkan dana amal untuk diserahkan kepada pihak Gereja GPM di Dusun Ukalahin Pulau Buru yang nantinya akan digunakan untuk membantu pembangunan gereja tersebut.

Saat penyerahan dana amal tersebut, Danlantamal IX berkesempatan menyampaikan rasa syukur dan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam konser amal.

“Terima kasih kepada bapak ibu semuanya atas sambutan yang diberikan, saya bersyukur bisa bertemu dan bertatap muka disini,” ujarnya.

Telusuri berita news lainnya
