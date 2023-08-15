Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ronny Tanusaputra Susun Strategi Pemenangan dalam Rapat Kerja Perindo Sulteng

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |09:08 WIB
Ronny Tanusaputra Susun Strategi Pemenangan dalam Rapat Kerja Perindo Sulteng
Ronny Tanusaputra (Foto: MPI)
A
A
A

 

PALU - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) di Hotel Best Western Cocoa, Kota Palu, Senin 14 Agustus 2023.

Ketua Bidang Kader dan Ideologi Partai Perindo sekaligus Wakil Ketua Pemenangan Pemilu, Ronny Tanusaputra menyiapkan strategi agar Perindo bisa meraih kemenangan di Pemilu 2024.

Ia mengatakan bahwa seluruh DPD se-Sulteng dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) dihadirkan dalam Rakerwil tersebut.

Ronny memastikan seluruh struktur yang dibangun di DPD se-Sulteng akan bekerja maksimal dalam upaya meraih kemenangan pada Pemilu 2024 dan menempatkan kedernya di DPRD.

"Sebagai pimpinan yang diberi mandat oleh Ketua Umum Partai untuk tugas besar ini, saya tidak akan kompromi pada pimpinan partai yang tidak bersungguh-sunggu utamanya di tingkat DPW dan DPD," kata Ronny di lokasi.

Ronny berpesan agar ketua DPW dan DPD untuk tidak sungkan melaporkan kendala yang ditemukan di lapangan. Hal itu merupakan fungsi utama dari konsolidasi.

Halaman:
1 2
      
