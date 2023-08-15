Ganjar Bangkitkan UMKM, Relawan di Riau Beri Pelatihan Cetak Wirausaha Muda

JAKARTA – Relawan Ganjar Pranowo berupaya menciptakan sebanyak mungkin wirausaha di tengah masyarakat. Hal itu sejalan dengan program-program Ganjar yang getol membangkitkan sebanyak mungkin UMKM.

Seperti yang dilakukan Generasi alumni muda Universitas Riau (Unri) dan Universitas Sumatera Utara (USU) yang tergabung dalam kelompok sukarelawan Civitas Ganjar. Para relawan menggelar seminar kewirausahaan di Pekanbaru, Riau, Senin (14/8).

"Kegiatan hari ini yaitu seminar kewirausahaan yang dilakukan di Pekanbaru. Pesertanya ada mahasiswa dan alumni dari Universitas Riau," ujar Koordinator Wilayah Civitas Ganjar Riau, Hardi Yuda dalam keterangannya, Selasa (15/8/2023).

Hardi menjelaskan tujuannya menggelar kegiatan tersebut adalah untuk menciptakan para wirausahawan baru di wilayah Riau khususnya Kota Pekanbaru.

Kegiatan kali ini diakui terinspirasi oleh Ganjar Pranowo yang dikenal sangat fokus dalam mengembangkan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) selama menjabat Gubernur Jawa Tengah.

"Tujuannya yaitu seperti yang ada di tema hari ini membentuk jiwa wirausahawan muda untuk Indonesia maju 2034. Mungkin sedikit ada termotivasi dari program Bapak (Ganjar Pranowo)," ujar Hardi.

Selama ini, generasi muda di wilayah Riau dinilai masih kurang aktif dan inovatif dalam berwirausaha sehingga produk-produk UMKM lokal terancam kalah bersaing dengan produk perusahaan besar.

Seperti halnya Ganjar Pranowo yang merupakan bakal calon presiden 2024-2029, Hardi mengakui kelompok sukarelawan Civitas Ganjar juga berkomitmen untuk meningkatkan sektor UMKM melalui kegiatan-kegiatan pelatihan seperti itu.

"Kami dari Civitas Ganjar wilayah Riau mendukung pengembangan UMKM wilayah Riau karena wilayah Riau agak kurang untuk UMKM ini. Jadi kami ingin memotivasi lagi alumni muda khususnya alumni Unri untuk membuka UMKM baru," tuturnya.

Pada kesempatan itu, para sukarelawan juga turut menyosialisasikan Ganjar kepada para peserta yang hadir sekaligus meminta dukungan dari warga setempat.

Setelah berkomunikasi dengan warga dan melihat antusiasme mereka, Hardi pun optimistis akan mendulang dukungan untuk Ganjar menjadi Presiden Republik Indonesia selanjutnya.

"Dukungan untuk Pak Ganjar sendiri di wilayah Riau ini masyarakat cukup antusias. Dengan adanya Pak Ganjar ini (maju sebagai bacapres) untuk wilayah Riau siap untuk memajukan Pak Ganjar pada Pemilihan Presiden 2024," kata Hardi.

Sementara itu, salah seorang peserta seminar kewirausahaan, Fahrul Aziz Siregar menilai materi yang disampaikan dalam kegiatan kali ini sangat positif dan bermanfaat.

"Kegiatan ini sangat bagus. Kenapa? Karena, di seminar ini kita membahas bagaimana cara menjadi wirausahawan yang muda. Bagaimana caranya mengembangkan bisnis dari modal, bagaimana kita mendapatkan modal dan kita mengembangkannya," ujarnya.

Fahrul menyimpulkan materi yang disampaikan pemateri lebih banyak membahas aspek teknis dalam membangun suatu usaha baru yang relevan dengan kehidupan kaum muda.