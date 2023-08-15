Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Berantem Sama Pacar, Bule Asal Inggris Rusak Penginapan di Lombok

edy gustan , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |16:33 WIB
Berantem Sama Pacar, Bule Asal Inggris Rusak Penginapan di Lombok
Bule asal Inggris dievakuasi petugas usai mengamuk di villa (foto: dok ist)
A
A
A

 

LOMBOK UTARA - Kepolisian Daerah (Polda) NTB mengamankan pria Warga Negara Inggris berinisial KJB (30) yang melakukan pengerusakan secara brutal di penginapan di Dusun Gili Meno Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU), pada Senin 14 Agustus 2023.

KJB merusak tempat penginapan warga dengan cara memukul pintu kaca dengan tangannya. Pintu terbuat dari kayu dan kaca itu pun hancur berantakan. Apesnya, tangan KJB luka terkena pecahan kaca dan menyebabkan pendarahan serius.

Peristiwa yang menghebohkan itu karuan memancing perhatian warga dan mengamankan pelaku ke rumah kepala dusun setempat.

Kapolsek Pemenang, AKP Lalu Eka Arya Mardiwinata mengatakan, peristiwa bermula ketika WN Inggris dengan pasport bernomor : GBR 522590291 itu diduga cemburu terhadap pacarnya berinisial NC berkewarganegaraan British.

Keduanya sempat beradu mulut yang berujung pada pertengkaran hebat. KJB memukul kepala pacarnya sehingga terluka.

"NC yang takut, langsung lari berhamburan ke luar penginapan dan meminta tolong," ujar Lalu Eka kepada wartawan (15/8/2023).

Halaman:
1 2
      
