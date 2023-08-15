Gempa Magnitudo 4,8 Guncang Maluku Tenggara Barat

, Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |19:08 WIB

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 4,8 mengguncang Maluku Tenggara Barat, sekira pukul 18.35 WIB, Selasa (15/8/2023).

"Gempa Mag:4.8, 15-Aug-2023 18:35:25WIB, Lok:6.11LS, 130.51BT (224 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT)," tulis petuga Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), di akun Twitternya seperti dikutip.

Kedalaman gempa tersebut berada di 103 Km.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)