HOME NEWS NUSANTARA

Perindo dan PDIP Kepri Rapatkan Barisan Menangkan Ganjar Pranowo

Dicky Sigit Rakasiwi , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |20:01 WIB
Perindo dan PDIP Kepri Rapatkan Barisan Menangkan Ganjar Pranowo
Partai Perindo dan PDIP Kepri bahas pemenangan Ganjar Pranowo (Foto: Dicky Sigit Rakasiwi)
A
A
A

BATAM - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Kepulauan Riau (Kepri) bertemu dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan (PDIP) Kepri, Selasa (15/8/23). Pertemuan ini berlangsung di rumah Ketua DPD PDIP Kepri Soerya Respationo di Komplek Duta Mas, Batam Center.

Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo ini, pada pertemuan ini telah sepakat untuk memenangkan Bacapres dari PDIP Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI 2024 mendatang.

Pada kesempatan ini, Ketua DPW Perindo Kepri Jadi Rajagukguk mengatakan, pertemuan ini menindaklanjuti instruksi dari pimpinan pusat, di mana kedua partai telah sepakat untuk berada di satu barisan terkait Pilpres 2024 mendatang.

"Menindaklanjuti dari pertemuan di tingkat pusat, kita di Kepri juga telah sepakat untuk bersama - sama memenangkan Pak Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden mendatang," kata Jadi.

Hal ini menurutnya, mudah dilakukan mengingat sinergitas kedua partai dari tingkat pusat akan dilanjutkan ketingkat Provinsi, Kabupaten/Kota hingga ketingkat kecamatan. Di mana, Perindo yakni partai yang berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu maupun dengan PDIP Perjuangan sudah bisa bekerja sama, baik dari segi dukungan Capres maupun beberapa hal lainnya.

"Kedua partai seperti yang kita ketahui ada kesamaan visi dan misi sebagai partai nasionalis," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
