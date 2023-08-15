Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Buron 1 Tahun, Tersangka Korupsi PLTMH Jambi Ditangkap di Jakarta

Rudi Ichwan , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |20:04 WIB
Buron 1 Tahun, Tersangka Korupsi PLTMH Jambi Ditangkap di Jakarta
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAMBI - Berakhir sudah perjalanan tersangka kasus korupsi pembangunan PLTMH yang berlokasi di Desa Berkun, Kecamatan Limun, Desa Pemuat, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, Jambi.

Tersangka Budi Yuwono merupakan warga Sragen, Jawa Timur dirinya masuk dalam pencarian orang hampir satu tahun lamanya, mulai dari pemanggilan penyidik, dirinya tidak kooperatif sehingga ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Sarolangun.

Berkat kerja keras dari Timsus Satreskrim Polres Sarolanggun tersangka berhasil diamankan, pelaku tindak pidana korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) tertangkap di wilayah Jakarta.

Kasus ini berawal dari tahun 2015 lalu, tepatnya di Desa Berkun, Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun serta di Desa Pemuat Kecamatan Batang Asai.

Kapolres Sarolangun AKBP Imam Rachman mengatakan, pada tanggal 27 Oktober 2022 unit Tipidkor Satreskrim telah mengirimkan surat pemanggilan, kepada tersangka Budi Yuwono berdasarkan P19 dari JPU Kejari Sarolangun untuk hadir pada tanggal 1 November 2022 akan tetapi tersangka mangkir dari panggilan penyidik.

Dengan mangkirnya tersangka dari beberapa kali panggilan penyidik, Unit Tipidkor Satreskrim Polres Sarolangun langsung melakukan pelacakan trace sinyal handphone milik tersangka dan terlacak keberadaannya di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur. Kemudian pengejaran terhadap Budi pun berlanjut pada tanggal 5 November 2022, Tim Reskrim Sarolangun bekerja sama dengan tim macam agung tim resmob tulung agung.

Halaman:
1 2
      
