HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Masalah Lahan, Tiga Orang Tewas Saling Bacok di Bengkulu

Demon Fajri , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |20:26 WIB
Diduga Masalah Lahan, Tiga Orang Tewas Saling Bacok di Bengkulu
Illustrasi (foto: Reuters)
A
A
A

BENGKULU - Dua orang bersaudara dan dua kakak beradik di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, terlibat perkelahian di hamparan areal persawaham Kurawan Desa Sebilo Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan.

Peristiwa itu menyebabkan tiga orang meninggal dunia, satu lainnya mengalami luka berat yang saat ini masih mendapatkan perawatan intensif di salah satu rumah sakit di daerah ini.

Korban tewas itu dua bersaudara atas nama Dodi (36), Jono (40) warga Desa Padang Mumpo, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kani (50), warga Desa Batu Kuning, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sementara saudara Kani, atas nama Lipernando, warga Desa Batu Kuning, Kecamatan Ulu Manna, mengalami luka berat di sekujur tubuh.

Perkelahian antar saudara tersebut diduga dipicu kepemilikan lahan persawahan yang sebelumnya sudah dimediasi di kantor desa setempat dan Mapolsek Pino dengan kedua belah pihak.

Kapolres Bengkulu Selatan, Polda Bengkulu, AKBP Florentus Situngkir mengatakan, kejadian ini terjadi jauh dari pemukiman penduduk.

"Lokasinya dihamparan areal persawaham Kurawan Desa Sebilo Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Saat kejadian tidak ada masyarakat yang melihat," kata Florentus, Selasa (15/8/2023).

Halaman:
1 2
      
