HOME NEWS NUSANTARA

Mahasiswa Laporkan Hashim Djojohadikusumo karena Dituding Catut Nama Jokowi

Febriyono Tamenk , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |21:32 WIB
Mahasiswa Laporkan Hashim Djojohadikusumo karena Dituding Catut Nama Jokowi
Mahasiswa Laporkan Hashim ke Polisi/Foto: MNC Media
KENDARI – Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Sulawesi Tenggara (Sultra) Pendukung Jokowi, melaporkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo ke Polresta Kendari.

Hashim dipolisikan atas dugaan pembohongan publik dan pencatutan nama Presiden Joko Widodo.

Pantauan iNews di lokasi, puluhan aliansi mahasiswa ini mendatang Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Kendari.

Selanjutnya, laporan tersebut kemudian langsung diserahkan ke Unit Tindak Kriminal Umum Polresta Kendari.

"Kami dari Aliansi Mahasiswa keberatan karena saudara Hashim telah mencatut nama Presiden Joko Widodo," ujar Adi Maliando, Koordinator Aliansi Mahasiswa Sultra Pendukung usai membuat laporan di Mapolresta Kendari, Selasa (15/8/2023).

Dia menilai, pernyataan Hashim merupakan pembohongan publik. Karena itu dia meminta kepada terlapor untuk membersihkan nama Presiden Jokowi dan meminta maaf secara terbuka.

"Kami meminta kepada saudara Hashim agar mengklarifikasi pernyataannya. Kami berharap agar tidak ada lagi pencatutan nama Presiden terhadap salah satu usungan-usungan calon Presiden lainnya,” pungkasnya.

