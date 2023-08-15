Waspada Gelombang Tinggi 4 Meter di Perairan Selatan DIY

DIY - Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) DIY memperingatkan potensi gelombang tinggi di perairan selatan DIY pada hari Selasa (15/8/2023) ini.

Tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara 2.5 – 4.0 meter atau kategori tinggi.

Secara umum kondisi cuaca pagi hari, siang – sore hari bakal cerah berawan. Malam hari berawan dan Rabu (16/8/2023) dini hari akan cerah berawan.

Suhu udara berkisar 20 - 30 °C dengan Kelembapan udara 70 - 95 %. Angin bertiup dari Tenggara – Selatan dengan kecepatan maksimum 30 km/jam.

