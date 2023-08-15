Ngeri, 44 Kasus Kebakaran di Bantul Akibat Warga yang Bakar Sampah Sembarangan

BANTUL - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul mencatat sebanyak 134 kebakaran selama periode Januari 2023 hingga pertengahan Agustus ini. Dari total tersebut, 44 diantaranya karena kelalaian saat membakar tumpukan sampah.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (damkarmat) BPBD Bantul, Irawan Kurnianto mengatakan, kasus kebakaran di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan saat musim kemarau ini. Tercatat, sejak Juni lalu pihaknya sudah menangani 94 kasus.

"Dari 94 kejadian tersebut, 44 diantaranya disebabkan oleh pembakaran sampah," ujarnya, Selasa (15/08/2023).

Dia menyebut kasus kebakaran akibat pembakaran sampah terakhir yang ditangani yakni di Dusun Bengen, Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan pada Selasa pekan lalu.

"Ternyata bekas bakaran sampah tersebut membesar dan merambat sampai ke tumpukan limbah kayu dan rumpun bambu," terangnya.