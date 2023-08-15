Warga Tegal Rejo Sukoharjo Dihebohkan dengan Temuan Granat Aktif Peninggalan Pejuang

SUKOHARJO - Warga Dukuh Tegal Rejo RT 02/VII, Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo dihebohkan dengan penemuan granat aktif dan sejumlah amunisi di sebuah rumah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penemuan itu sekira pukul 11.00 WIB.

Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit mengungkapkan bahwa, senjata yang ditemukan itu merupakan peninggalan pejuang. Namun, dirinya belum bisa memastikan tahun berapa granat dan amunisi tersebut dipendam.

BACA JUGA:

"(Ditemukan) satu bungkus katanya, 1 granat sama amunisi peninggalan pejuang dan langsung dibawa Gegana dan di disposal," kata Kapolres kepada awak media, Senin (14/08).

Satu paket senjata perang yang ditemukan warga berupa granat nanas 1 buah buatan Rusia, amunisi 6,5 mm 16 buah, amunisi 5,4 mm 20 buah serta amunisi 6,0 mm 47 buah. Atas temuan ini, warga langsung melaporkan ke pihak kepolisian.

BACA JUGA:

"Ditemukan di dalam rumah. Mungkin milik kakeknya atau gimana," ujar Kapolres.