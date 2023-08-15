Advertisement
HOME NEWS JATENG

Toko Emas di Blora Dirampok Dua Bandit Bersenpi

INews.id , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |19:52 WIB
Toko Emas di Blora Dirampok Dua Bandit Bersenpi
Toko Emas di Blora dirampok (foto: dok MPI)
A
A
A

BLORA - Sebuah toko emas di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dirampok dua orang bersenjata api, Selasa (15/8/2023) siang.

Informasi dilapangan, pelaku diduga mengendarai sepeda motor. Dalam aksinya pelaku sempat menodongkan benda yang diduga senjata api kepada warga.

"Satu pelaku sempat menodongkan pistol kepada warga," ujar warga sekitar, Ilham.

Setelah berhasil menggasak emas, pelaku kabur ke arah utara. Lokasi kejadian yang terletak di jalan nasional tersebut dipasang garis polisi.

Telusuri berita news lainnya
