Toko Emas di Blora Dirampok Dua Bandit Bersenpi

BLORA - Sebuah toko emas di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dirampok dua orang bersenjata api, Selasa (15/8/2023) siang.

Informasi dilapangan, pelaku diduga mengendarai sepeda motor. Dalam aksinya pelaku sempat menodongkan benda yang diduga senjata api kepada warga.

"Satu pelaku sempat menodongkan pistol kepada warga," ujar warga sekitar, Ilham.

BACA JUGA: Modus Perampokan Kepala Toko Demi Lunasi Utang Arisan Istrinya

Setelah berhasil menggasak emas, pelaku kabur ke arah utara. Lokasi kejadian yang terletak di jalan nasional tersebut dipasang garis polisi.