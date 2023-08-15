Ada LaporGub dan Terima Aduan di Medsos, Warga: Mudah Melapor dan Diberi Solusi Pak Ganjar

MAGELANG - Gubernur Jawa Tengah --yang juga Bacapres Partai Perindo-- Ganjar Pranowo membuka ruang luas kepada masyarakat untuk melaporkan persoalan apapun di lingkungannya selama dua periode kepemimpinan sejak 2013.

Ganjar menginisiasi laman aduan bernama ‘LaporGub’ yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin melapor secara online. Ganjar juga menjadikan akun media sosial pribadinya dan seluruh dinas di Pemprov Jateng sebagian ruang pengaduan.

Kenyamanan pengaduan ini pun diungkapkan Lea Alodia Natanila (15), seorang siswi kelas 10 SMA Tarakanita, Kota Magelang, Jawa Tengah. Selama ini, Lea mengaku nyaman dengan layanan aduan mudah yang diberikan Ganjar melalui medsos.

Hal itu dikatakan Lea saat mengikuti program ‘Gubernur Mengajar’ bersama Ganjar Pranowo di SMP dan SMA Kota Magelang, Jateng, Selasa (15/8/2023).

“Sekarang itu mau laporan mudah, karena Pak Ganjar kan lebih aktif di medsos dan suka ketemu dengan warga-warga dan mendengar keluh kesahnya, ada apa sih yang terjadi di daerahnya,” kata Lea.

Dalam program Gubernur Mengajar, Lea pun mengungkapkan kenyamanannya itu kepada Ganjar secara langsung. Namun, setelah Ganjar purnatugas pada 5 September 2023 nanti, Lea mengaku bingung harus mengadu kemana dan kepada siapa.

“Tadi saya tanya tentang bagaimana Pak Ganjar ketika sudah pensiun jadi gubernur, bagaimana cara kita melaporkan,” kata Lea.