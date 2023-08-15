Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ada LaporGub dan Terima Aduan di Medsos, Warga: Mudah Melapor dan Diberi Solusi Pak Ganjar

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |20:10 WIB
Ada LaporGub dan Terima Aduan di Medsos, Warga: Mudah Melapor dan Diberi Solusi Pak Ganjar
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

MAGELANG - Gubernur Jawa Tengah --yang juga Bacapres Partai Perindo-- Ganjar Pranowo membuka ruang luas kepada masyarakat untuk melaporkan persoalan apapun di lingkungannya selama dua periode kepemimpinan sejak 2013.

Ganjar menginisiasi laman aduan bernama ‘LaporGub’ yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin melapor secara online. Ganjar juga menjadikan akun media sosial pribadinya dan seluruh dinas di Pemprov Jateng sebagian ruang pengaduan.

Kenyamanan pengaduan ini pun diungkapkan Lea Alodia Natanila (15), seorang siswi kelas 10 SMA Tarakanita, Kota Magelang, Jawa Tengah. Selama ini, Lea mengaku nyaman dengan layanan aduan mudah yang diberikan Ganjar melalui medsos.

Hal itu dikatakan Lea saat mengikuti program ‘Gubernur Mengajar’ bersama Ganjar Pranowo di SMP dan SMA Kota Magelang, Jateng, Selasa (15/8/2023).

“Sekarang itu mau laporan mudah, karena Pak Ganjar kan lebih aktif di medsos dan suka ketemu dengan warga-warga dan mendengar keluh kesahnya, ada apa sih yang terjadi di daerahnya,” kata Lea.

Dalam program Gubernur Mengajar, Lea pun mengungkapkan kenyamanannya itu kepada Ganjar secara langsung. Namun, setelah Ganjar purnatugas pada 5 September 2023 nanti, Lea mengaku bingung harus mengadu kemana dan kepada siapa.

“Tadi saya tanya tentang bagaimana Pak Ganjar ketika sudah pensiun jadi gubernur, bagaimana cara kita melaporkan,” kata Lea.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement