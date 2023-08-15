Kunjungi SLB Ma'arif, Ganjar Kagumi Ketrampilan Anak Berkebutuhan Khusus

MAGELANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi Sekolah Luar Biasa (SLB) Ma'arif di Muntilan, Magelang. Kehadirannya disambut meriah oleh anak-anak berkebutuhan khusus.

Bahkan, kedatangan Ganjar disambut kesenian tradisional gamelan dan tari oleh siswa SLB Ma'arif, Selasa (15/8/2023).

Haru sekaligus bangga dirasakan oleh bakal calon presiden (Bacapres) dari Partai Perindo ini melihat anak-anak berkebutuhan khusus yang mempunyai ketrampilan di berbagai bidang yang diajarkan. Meski mempunyai keterbatasan anak-anak tersebut dapat berprestasi, bahkan ada siswa yang mampu berkiprah di kancah dunia pada even di Berlin, Jerman.

Ganjar mengapresiasi dukungan dari pengelola sekolah atas kesediaannya memberikan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus. Dalam kesempatan ini, Ganjar juga memberikan bantuan zakat untuk sepuluh siswa-siswi dan bantuan paket alat tulis untuk SLB Ma'arif.

Selain itu, pentingnya peran pemerintah agar lebih mengembangkan bakat dan ketrampilan yang dimiliki siswa. Diketahui, SLB Ma'arif Muntilan saat ini mengajar 170 siswa dengan anak berkebutuhan khusus, tuna netra, tuna rungu, tuna grahita dan tuna daksa.

