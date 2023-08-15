Kala Ganjar Pranowo Diberikan Buket Bunga dari Siswa SLB di Magelang

MAGELANG - Ratusan civitas Sekolah Luar Biasa (SLB) Ma’arif Muntilan di Desa Puncung Rejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah (Jateng) menyambut gembira kedatangan Gubernur Jawa Tengah --yang juga Bacapres Partai Perindo-- Ganjar Pranowo pada Selasa (15/8/2023).

Mereka berkumpul di lapangan dan halaman sekolah untuk melihat langsung kedatangan gubernur berambut putih itu. Beberapa siswa dan guru ada yang menabuh gendang, sementara sebagian lagi berebut salam dengan Ganjar.

Tak hanya itu, ada pula yang memberikan sebuket bunga sebagai bentuk kecintaan kepada tamu spesial, yakni Ganjar Pranowo. Adalah dua siswa SLB, Nisa dan Rafli didampingi sang guru Ade Ayu Wilastri yang memberikan bunga itu.

“Ini bunga buat Pak Ganjar Pak. Selamat datang di SLB kami,” kata Ayu mewakili Nisa dan Rafli saat menyambut Ganjar.

Ayu mengatakan, buket bunga tersebut merupakan bentuk kecintaan anak-anak dan para guru SLB Ma’arif Muntilan kepada Ganjar. Ayu menyebut civitas SLB tersebut mencintai sosok Ganjar yang selama dua periode penuh perhatian.

“Mereka antusias sekali dan bunganya sudah pegang terus tadi sambil nunggu Pak Ganjar. Bunga itu adalah simbol penghargaan kecintaan anak-anak untuk yang diberikan,” tuturnya.