INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Sambangi Vihara Mendut, Ganjar Silaturahmi dengan Bhante Pannavaro Mahathera

Wisnu Wardhana , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |20:38 WIB
Sambangi Vihara Mendut, Ganjar Silaturahmi dengan Bhante Pannavaro Mahathera
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Foto: Raka Dwi Novianto)
A
A
A

MAGELANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berkunjung ke Vihara Mendut Magelang. Kunjungan Ganjar disambut hangat oleh Bhante Pannavaro Mahathera dengan mengajaknya berkeliling di Kompleks Vihara Mendut, Selasa (15/8/2023).

Dengan penuh senyum, Bhante mengajak Ganjar untuk berkeliling di Komplek Vihara Mendut. Mereka berbincang santai banyak hal, terutama terkait toleransi beragama di Magelang.

Toleransi beragama di Magelang sangat kental, khusus di Vihara Mendut, bahkan mayoritas karyawan yang bekerja beragama muslim. Bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo ini mengaku senang dengan keberagaman yang berjalan berdampingan dan damai di Magelang.

Bhante Pannavaro Mahathera merupakan salah satu tokoh agama Buddha yang turut menjaga iklim sejuk di Magelang dan Jawa Tengah pada umumnya. Dalam kunjungannya ini, Ganjar mengucapkan terima kasih atas dukungan selama ini menjabat sekaligus berpamitan sebagai Gubernur Jateng.

