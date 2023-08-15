Advertisement
HOME NEWS JATENG

Hadiri Sarasehan Kebangsaan, Ganjar Selipkan Pesan Terus Layani Masyarakat Tanpa Pamrih

Wisnu Wardhana , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |20:47 WIB
Hadiri Sarasehan Kebangsaan, Ganjar Selipkan Pesan Terus Layani Masyarakat Tanpa Pamrih
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

MAGELANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri Sarasehan Kebangsaan di Pendopo Kabupaten Magelang. Di hadapan ratusan peserta dari kepala desa, camat dan perangkat desa, Ganjar berpesan untuk menjaga integritas dan tetap melayani masyarakat dengan baik.

Ratusan peserta Sarasehan Kebangsaan yang digelar di Pendopo Kabupaten Magelang menyambut antusias kehadiran Ganjar Pranowo. Ia pun mengapresiasi kinerja pemerintah tingkat desa yang mampu memajukan daerahnya.

Seolah tak mau kehilangan sosok pemimpin Jawa Tengah yang akan habis masa jabatannya, para kepala desa, camat dan perangkat desa tersebut memuji kinerja Ganjar atas inovasi di bidang pelayanan serta visioner.

Selain itu, mampu menghadirkan birokrasi yang mudah dengan menyederhanakan regulasi serta program yang berdampak langsung untuk masyarakat, bahkan dinilai baik oleh kalangan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur di tingkat kabupaten dan desa juga menjadi program penting ganjar untuk memajukan daerah.

