MNC Peduli Serahkan Seratusan Buku ke PKBM Sinar Mentari Solo

SOLO - MNC Peduli menyalurkan seratusan buku bacaan ke PKBM Sinar Mentari, RT 03/RW 13 kecamatan Pasar Kliwon, Solo, Selasa (15/8/2023). Bantuan tersebut diharapkan bisa meningkatkan minat baca.

Head of CSR MNC Group Tengku Hafid mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin MNC Peduli guna meningkatkan minat baca pada anak-anak. Selain itu, juga merupakan bentuk apresiasi terhadap taman baca yang memiliki ide kreatif.

"Kami memberikan 100 buku bacaan sebagai apresiasi kepada taman baca yang punya ide-ide kreatif untuk meningkatkan minat baca atau melek literasi terhadap anak-anak," katanya saat diwawancarai di PKBM Sinar Mentari.

Hafid menjelaskan, MNC Peduli juga memberikan bantuan serupa di wilayah Bandungan, Semarang. MNC Peduli juga akan menyelenggarakan Baksos di Kendal dalam rangka peringatan hari kemerdekaan RI.

"Kalau di Bandungan dalam rangka menjelang peringatan hari kemerdekaan. Kalau di sini (Solo, red.) kegiatan rutin kami untuk memberikan," katanya.