PKBM Sinar Mentari Harap Terus Dibantu MNC Peduli Penuhi Kebutuhan Buku

SOLO - PKBM Sinar Mentari, Pasar Kliwon Solo, berharap bisa menjalin kerja sama lanjutan dengan MNC Peduli guna menyediakan beragam buku bacaan. Menurut Pengelola PKBM Sinar Mentari Kota Solo, Ninik harga buku tidak murah.

Ninik menjelaskan, PKBM Sinar Mentari memiliki sejumlah program belajar seperti pendidikan anak usia dini, taman bacaan masyarakat, program kesetaraan dan kelompok belajar usaha. PKBM juga tengah merintis kelompok belajar olahraga.

"Harapannya semoga tetap berjalan, semoga bantuan buku mengalir dengan deras, karena kami tahu betul harga buku tidak murah," ujarnya, Selasa (15/8/2023).

BACA JUGA: MNC Peduli Serahkan Seratusan Buku ke PKBM Sinar Mentari Solo

Sejauh ini, PKBM Sinar Mentari telah memiliki koleksi buku jenis fiksi, buku ketrampilan, ilmu pengetahuan, keagamaan. Namun, koleksi buku tersebut dirasa masih kurang.

"Di sini kami kurang buku iya," jelas dia.

Hingga saat ini, total ada 18 pengajar yang aktif di PKBM Sinar Mentari. Mereka memberi pengajaran kepada para anak dari usia SD - SMA yang tinggal di radius 50-200 m dari PKBM Sinar Mentari.

"Untuk anak usia dini berjalan dari Senin-Jumat pagi sampai jam 11.00 kesetaraan juga sama jam 19:00 - 21:00. Ini pas ulang tahun kesetaraan sudah 20 tahun," kata dia.

BACA JUGA: Perindo dan PDIP Kepri Rapatkan Barisan Menangkan Ganjar Pranowo

MNC Peduli diketahui telah menyumbangkan 100 buku bacaan kepada PKBM Sinar Mentari, Selasa.