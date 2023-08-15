Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ziarah ke Makam Pejuang Kemerdekaan Mbah Dalhar, Ganjar Belajar Dedikasikan Hidup untuk Indonesia

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |21:18 WIB
Ziarah ke Makam Pejuang Kemerdekaan Mbah Dalhar, Ganjar Belajar Dedikasikan Hidup untuk Indonesia
Ganjar berziarah ke makam Mbah Dalhar/ist
A
A
A

MAGELANG - Gubernur Jawa Tengah --yang juga Bacapres Partai Perindo-- Ganjar Pranowo berziarah ke makam ulama, wali, yang merupakan sesepuh masyarakat Jateng, KH Nahrowi Dalhar bin Abdurrahman atau Mbah Dalhar.

Diketahui, Makam Aulia itu berada di Kompleks Pemakaman Raden Santri, Dusun Karaharjan, Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga belajar bagaimana mencintai bangsa Indonesia. Pasalnya, Mbah Dalhar merupakan ulama pejuang kemerdekaan yang bergeriliya di tahun 1800-an akhir hingga awal 1900-an.

Ayah almarhum, Kiai Abdurrauf bin Hasan Tuqo, merupakan salah satu orang yang membantu perjuangan Pangeran Diponegoro pada Perang Jawa.

“Mudah-mudahan kita generasi berikutnya bisa belajar dari beliau bagaimana mencintai bangsa ini,” kata Ganjar usai ziarah, Selasa (15/8/2023).

Ganjar juga mengagumi sosok Mbah Dalhar dan para ulama lain yang telah mendedikasikan hidupnya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat di Jateng kala itu.

Masih kata Ganjar, bahwa Mbah Dalhar telah mencontohkan bagaimana seharusnya pemimpin bersikap yakni melalui pendirian kuat, tegas, dan tidak pernah ragu dalam kebaikan.

“Bagaimana bersikap, tegas tidak pernah ragu, dan mengajarkan ilmu agamanya untuk masyarakat demi kebaikan-kebaikan. Luar biasa,” kata Ganjar.

Ganjar menambahkan, warisan Mbah Dalhar berupa ilmu dan semangatnya telah diwariskan ke generasi ini. Bahkan, manfaat ekonomi dari ilmu-ilmu yang beliau berikan juga terus membersamai masyarakat sampai saat ini.

“Bayangkan saja, beliau sudah meninggal mendahului kita, ini semua yang hadir di sini bisa menikmati dari sisi ekonominya. Terus kemudian mereka ziarah, sehingga masyarakat juga mendapatkan sesuatu. Luar biasa,” tutup Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement