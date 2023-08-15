Ziarah ke Makam Pejuang Kemerdekaan Mbah Dalhar, Ganjar Belajar Dedikasikan Hidup untuk Indonesia

MAGELANG - Gubernur Jawa Tengah --yang juga Bacapres Partai Perindo-- Ganjar Pranowo berziarah ke makam ulama, wali, yang merupakan sesepuh masyarakat Jateng, KH Nahrowi Dalhar bin Abdurrahman atau Mbah Dalhar.

Diketahui, Makam Aulia itu berada di Kompleks Pemakaman Raden Santri, Dusun Karaharjan, Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga belajar bagaimana mencintai bangsa Indonesia. Pasalnya, Mbah Dalhar merupakan ulama pejuang kemerdekaan yang bergeriliya di tahun 1800-an akhir hingga awal 1900-an.

Ayah almarhum, Kiai Abdurrauf bin Hasan Tuqo, merupakan salah satu orang yang membantu perjuangan Pangeran Diponegoro pada Perang Jawa.

“Mudah-mudahan kita generasi berikutnya bisa belajar dari beliau bagaimana mencintai bangsa ini,” kata Ganjar usai ziarah, Selasa (15/8/2023).

Ganjar juga mengagumi sosok Mbah Dalhar dan para ulama lain yang telah mendedikasikan hidupnya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat di Jateng kala itu.

Masih kata Ganjar, bahwa Mbah Dalhar telah mencontohkan bagaimana seharusnya pemimpin bersikap yakni melalui pendirian kuat, tegas, dan tidak pernah ragu dalam kebaikan.

“Bagaimana bersikap, tegas tidak pernah ragu, dan mengajarkan ilmu agamanya untuk masyarakat demi kebaikan-kebaikan. Luar biasa,” kata Ganjar.

Ganjar menambahkan, warisan Mbah Dalhar berupa ilmu dan semangatnya telah diwariskan ke generasi ini. Bahkan, manfaat ekonomi dari ilmu-ilmu yang beliau berikan juga terus membersamai masyarakat sampai saat ini.

“Bayangkan saja, beliau sudah meninggal mendahului kita, ini semua yang hadir di sini bisa menikmati dari sisi ekonominya. Terus kemudian mereka ziarah, sehingga masyarakat juga mendapatkan sesuatu. Luar biasa,” tutup Ganjar.