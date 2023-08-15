Perindo Bagikan Ratusan KTA Berasuransi di Tulungagung, Langsung Diaktivasi

Partai Perindo bagikan ratusan KTA Berasuransi di Desa Wates, Tulungagung (Foto: iNews/Anang)

TULUNGAGUNG - Partai Perindo melakukan pembagian KTA Perindo berasuransi di Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung.

Pembagian kartu ini juga di temani para relawan RPA Perindo Tulungagung. Pembagian kartu ini dilakukan di rumah kader RPA Perindo Taslan dan dihadiri ratusan kader diDesa Wates.

Warga antusias dengan pembagian kartu yang sangat bermanfaat ditambah kartu langsung diaktivasi.

Taslan warga yang mendapatkan KTA Perindo berasuransi mengatakan bahwa kegiatan tadi merupakan sosialisasi tentang manfaat dari kartu tersebut dan cara mengaktifkanya.

”Sudah 8 persen KTA ini aktif,” kata Taslan, Senin (14/8/2023).

Ketua RPA Perindo Jeannie Latumahina mengatakan, kegiatan pemberian KTA ini dilakukan kepada 500 warga masyarakat Wates.