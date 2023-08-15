Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Perindo Bagikan Ratusan KTA Berasuransi di Tulungagung, Langsung Diaktivasi

Anang Agus Faisal , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |16:11 WIB
Perindo Bagikan Ratusan KTA Berasuransi di Tulungagung, Langsung Diaktivasi
Partai Perindo bagikan ratusan KTA Berasuransi di Desa Wates, Tulungagung (Foto: iNews/Anang)
A
A
A

TULUNGAGUNG - Partai Perindo melakukan pembagian KTA Perindo berasuransi di Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung.

Pembagian kartu ini juga di temani para relawan RPA Perindo Tulungagung. Pembagian kartu ini dilakukan di rumah kader RPA Perindo Taslan dan dihadiri ratusan kader diDesa Wates.

Warga antusias dengan pembagian kartu yang sangat bermanfaat ditambah kartu langsung diaktivasi.

Taslan warga yang mendapatkan KTA Perindo berasuransi mengatakan bahwa kegiatan tadi merupakan sosialisasi tentang manfaat dari kartu tersebut dan cara mengaktifkanya.

”Sudah 8 persen KTA ini aktif,” kata Taslan, Senin (14/8/2023).

Ketua RPA Perindo Jeannie Latumahina mengatakan, kegiatan pemberian KTA ini dilakukan kepada 500 warga masyarakat Wates.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186686//partai_perindo-HQOU_large.jpg
Tokoh Muda Sipirok Minta Pemerintah Tetapkan Banjir & Longsor Jadi Status Bencana Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186543//tambang-Txm0_large.jpg
Pengusaha Tambang Wajib Beres Pajak untuk Perpanjangan RKAB 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135//partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133//sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119//dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186096//dpp_partai_perindo_serahkan_sk_plt_definitif_ke_ketua_dpw_perindo_bangka_belitung-5qr9_large.jpg
DPP Partai Perindo Serahkan SK Plt Definitif ke Ketua DPW Perindo Bangka Belitung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement