Bagikan Ratusan KTA Berasuransi di Tulungagung, RPA Perindo: Warga Sangat Antusias

Partai Perindo bagikan ratusan KTA Berasuransi di Desa Wates, Tulungagung (Foto: iNews/Anang)

TULUNGAGUNG - Partai Perindo melakukan pembagian KTA Perindo berasuransi di Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung.

Pembagian kartu ini juga di temani para relawan RPA Perindo Tulungagung. Pembagian kartu ini dilakukan di rumah kader RPA Perindo Taslan dan dihadiri ratusan kader diDesa Wates.

Ketua RPA Perindo Jeannie Latumahina mengatakan, kegiatan pemberian KTA ini dilakukan kepada 500 warga masyarakat Wates.

”Mereka sangat antusias mengikuti kegiatan ini, kita bantu aktivasi juga,” kata Jeannie di Tulungagung, Jawa Timur, Senin (14/8/2023).

Selain pemberian 500 KTA, warga masyarakat juga di beri cara untuk mengaktifkan kartu tersebut baik melalui scan barcode maupun lewat scan di handpone.

“Kita ajarkan cara mengaktivasi kartu itu, mereka langsung mengerti,” ucapnya.