Warga Blokir Jalan Dago, Polisi Bubarkan Paksa Massa hingga Picu Kericuhan

BANDUNG - Polisi melakukan pembubaran paksa terhadap aksi warga Dago Elos yang melakukan pemblokiran jalan di Jalan Ir H Juanda, Kota Bandung, Senin (14/8/2023) malam. Pembubaran tersebut menyebabkan terjadinya kericuhan antara polisi dan warga.

Informasi yang dihimpun MNC Portal, pembubaran paksa dilakukan aparat kepolisian sekitar pukul 23.00 WIB. Puluhan aparat kepolisian dari Polrestabes Bandung memukul mundur warga mengenakan pakaian anti huru hara lengkap.

BACA JUGA:

Polisi juga mengerahkan kendaraan water canon untuk membubarkan aksi warga blokir jalan dari Terminal Dago hingga SPBU Dago atas. Pembubaran yang dilakukan polisi mendapatkan perlawanan warga dengan melempar batu, membakar ban bekas, dan lainnya.

Polisi kemudian melepas gas air mata untuk membubarkan aksi blokade warga. Tampak api berkobar di jalanan dari ban bekas yang dibakar warga. Berbagai benda pun berserakan di jalanan. Kendati begitu, belum ada laporan korban jiwa atas peristiwa tersebut.

BACA JUGA:

Aksi blokade warga juga membuat arus kendaraan dari arah kota menuju Dago atas sempat dialihkan. Begitu pun sebaliknya, warga dari Dago atas tidak bisa melalui jalan tersebut.

Aksi blokade warga disebabkan adanya sengketa lahan di kawasan tersebut. Lahan yang saat ini ditempati warga diklaim dimiliki oleh salah satu pihak.