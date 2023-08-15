Advertisement
HOME NEWS JABAR

Dibubarkan Paksa, Warga Sesalkan Tindakan Polisi di Dago Elos

Arif Budianto , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |05:51 WIB
Dibubarkan Paksa, Warga Sesalkan Tindakan Polisi di Dago Elos
Polisi bubarkan paksa blokade jalan warga Dago Elos/Foto: Ist
A
A
A

 

BANDUNG - Warga menyesalkan tindakan aparat kepolisian yang diduga represif saat melakukan pembubaran aksi blokade jalan di Dago Elos, Jalan Ir H Juanda, Kota Bandung, Senin (14/8/2023). Aksi aparat kepolisian menangani masalah tersebut trending di media sosial X (Twitter).

Pantauan MNC Portal, penanganan terhadap aksi blokir jalan di Dago Atas trending dengan taggar Dago Elos. Banyak netizen mengupload video pendek saat aparat kepolisian masuk ke rumah warga.

 BACA JUGA:

Salah satu video memperlihatkan personel polisi anti huru hara membuka pintu rumah warga. Sementara di dalam rumah tampak pemilik rumah sedang beraktivitas.

"Sampai segininya Dago Elos," tulis salah satu cuitan netizen yang juga mengupload video tersebut.

 BACA JUGA:

Netizen pun menyayangkan penggunaan gas air mata oleh aparat dalam membubarkan aksi warga. Bahkan beberapa netizen menyayangkan tindakan kepolisian tersebut yang tidak belajar dari kasus Kanjuruhan satu tahun lalu.

"Stay safe stay strong Dago Elos. Polisi tidak belajar soal penggunaan gas air mata ke daerah padat. Gimana nasib anak2 di rumah2 yang ditembakin gas air mata itu," cuit netizen lainnya.

Halaman:
1 2
      
