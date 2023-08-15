Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pegawai Syahbandar Palabuhanratu Sukabumi Ditangkap Bawa Sabu

Ilham Nugraha , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |06:36 WIB
Pegawai Syahbandar Palabuhanratu Sukabumi Ditangkap Bawa Sabu
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

SUKABUMI - Seorang pria inisial R ditangkap Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) Polres Sukabumi karena kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu.

Informasinya R berstatus sebagai bendahara di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Palabuhanratu atau yang lebih dikenal dengan sebutan syahbandar, ditangkap dalam penggerebekan di rumahnya.

"Klien kami berinisial R tertangkap lantaran kedapatan membawa barang bukti sabu seberat 25 gram," ucap Penasehat Hukum R, Tusyana Priyatin, Selasa (15/8/2023).

Tusyana menyebutkan, dirinya ditunjuk kepolisian untuk memberikan pendampingan hukum selama proses hukum berlangsung.

"Kami akan memberikan pendampingan kepada yang bersangkutan. Status yang bersangkutan sebagai pegawai di Syahbandar," terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176358/kurir_sabu-Gck2_large.jpg
Bareskrim Bongkar Penyelundupan 20 Kg Sabu dari Malaysia, 2 Kurir Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175011/peyelundup-mDOl_large.jpg
Sindikat Penyelundup Sabu 12 Kg Bermodus Truk Angkut Jeruk Diciduk di Tol Jakarta-Cikampek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/338/3169072/sabu_dalam_bihlam-LA4j_large.jpg
Polda Metro Bongkar Modus Unik, Sabu 455 Gram Dikemas Dalam Bohlam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/338/3163046/sabu-VUmp_large.jpg
Polisi Bekuk Bandar Narkoba Jaringan Internasional, Sita Setengah Ton Sabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/608/3162177/sabu-heLG_large.jpg
Dua Pekerja Migran Selundupkan Sabu dan Ribuan Cartridge Vape Berbahaya dari Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/340/3156061/pengedar-qnmv_large.jpg
Bareskrim Gagalkan Peredaran Sabu 27 Kg Jaringan Malaysia-Indonesia, 2 Tersangka Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement