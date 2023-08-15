Kericuhan di Dago Elos, 5 Orang Dikabarkan Masih Ditahan

BANDUNG - Sebanyak lima orang warga dan pengacara hingga saat ini dikabarkan masih ditahan di Polrestabes Bandung, menyusul kericuhan yang terjadi di Dago Elos pada, Senin 14 Agustus 2023. Saat ini, mereka masih menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian.

"Data terakhir ada lima orang yang saat ini masih di Polrestabes Bandung. Saat ini medaka masih menjalani BAW (berkas acara wawancara)," kata perwakilan dari LBH Bandung Rafi, Selasa (15/8/2023).

BACA JUGA: Polisi Bantah Tolak Laporan Warga Dago Elos

Data tersebut, lanjut dia, mengonfirmasi dari data sebelumnya, di mana ada 10 orang warga yang ditahan di Polrestabes Bandung. Namun, di Polrestabes Bandung tercatat hanya ada lima orang.

"Data terakhir dari sebelumnya 10 orang. Ini sedang kami cocokkan lagi berapa data yang pasti," katanya.

Salah satu yang masih ditahan di Polrestabes Bandung adalah seorang pengacara dari PBHI Bandug. Dia ditangkap sejak tadi malam setelah bentrokan terjadi antara warga dan polisi.

"Sejak tadi malam dia ditahan dengan tuduhan menyebarkan berita bohong dan penghasutan. Dia pun sudah di BAW sekitar pukul 03.00 pagi," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, polisi melakukan pembubaran paksa terhadap aksi warga Dago Elos yang melakukan pemblokiran jalan di Jalan Ir H Juanda, Kota Bandung. Pembubaran tersebut menyebabkan terjadinya kericuhan antara polisi dan warga.

Informasi yang dihimpun MNC Portal, pembubaran paksa dilakukan aparat kepolisian sekitar pukul 23.00 WIB. Puluhan aparat kepolisian dari Polrestabes Bandung memukul mundur warga mengenakan pakaian anti huru hara lengkap.