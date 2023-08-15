Dorong Kegiatan Santri, Relawan Ganjar Gelar Pelatihan Digital Marketing di Sumedang

SUMEDANG - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Santri Dukung Ganjar (SDG) menggelar pelatihan digital marketing dan media sosial di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Falah, Dusun Mekarjaya, Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (15/8/2023).

Kegiatan itu dilakukan untuk mendorong kegiatan para santri dan alumni Ponpes Al-Falah. Selain itu, para pendukung Ganjar Pranowo juga mengadakan silaturahmi, doa bersama dan penyaluran bantuan.

Hakiki, selaku Koordinator Santri Dukung Ganjar Jawa Barat mengatakan pihaknya mendatangkan pemateri dari pelaku digital yang saat ini bekerja sama dengan Google.

Hakiki menyebut pematri menjelaskan proses awal sampai akhir dari pembuatan dan cara yang baik dan benar dalam pengoprasian digital marketing dan sosial media.

"Seluruh peserta sangat antusias menyimak dengan seksama," ujar dia dalam siaran persnya.

Selain itu, Relawan Ganjar juga melakukan doa bersama untuk hajat bangsa dan kelancaran hajat Ganjar Pranowo menjadi Calon Presiden 2024. "Kegiatan selanjutnya, kami memberikan bantuan berupa kamera yang dapat menambah fasilitas podcast yang dilakukan oleh para santri," kata Hakiki.

Pihaknya membantu melengkapi perlengkapan ruangan podcast santri agar makin menarik dan lengkap sehingga menghasilkan konten yang disenangi.

Kehadiran Santri Dukung Ganjar Wilayah Jawa Barat disambut baik oleh Ustaz Hendri (60) sebagai pimpinan ponpes.