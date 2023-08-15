Duh! Ribuan Warga di Cirebon Kena Hoaks, Berbondong-bondong Datang ke Acara Saweran Rp20 Juta

CIREBON - Ribuan warga kecewa setelah niat mengikuti sawer syukuran keluarga di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat batal dilakukan pada Selasa (15/8/2023) siang.

Mereka yang berbondong-bondong datang setelah melihat informasi di Facebook yang berisi curak atau sawer Rp20 juta hanya bisa gigit jari usai batal lantaran membeludaknya warga. Sementara, pihak penyelenggara sengaja menunda lantaran tidak kondusif dan akan mendistribusikannya melalui pemerintah desa.

Mereka tumpah ruah di Jalan Desa Kaliwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon. Bahkan, mereka datang sejak siang hari setelah mendapat informasi berantai dari Dacebook terkait akan adanya curak fantastis senilai Rp20 juta yang digelar keluarga Maimun.

Mereka pun berkerumun memadati halaman keluarga yang akan menggelar sawer besar-besaran tersebut.

Namun, niat hati ingin mendapatkan uang saweran yang sudah konon dimasukkan rapih dimasukkan pipet, warga justru harus gigit jari. Mereka yang sudah menunggu berjam-jam, bahkan harus pulang dengan tangan kosong setelah curak batal digelar.

Mereka pun menumpahkan kekesalannya dengan berteriak meski petugas kepolisian sudah memintanya untuk bubar. "Kecewalah.." ujar salah warga, Wati.