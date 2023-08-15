Resmikan Alun-Alun di Bekasi, Ridwan Kamil Harap Jadi Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya

BEKASI - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, meresmikan alun-alun yang berlokasi di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi pada Selasa 15 Agustus 2023. Peresmian bersejarah itu sekaligus bertepatan memperingati HUT ke-73 Kabupaten Bekasi dan disambut antusias ribuan warga Kabupaten Bekasi.

"Selesainya alun-alun Kabupaten Bekasi. Saya berharap tempat ini akan menjadi pusat kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi yang bermanfaat bagi warga yang berada di Kabupaten Bekasi," ujar Ridwan Kamil di lokasi, Selasa (15/8/2023).

Ridwan Kamil mengatakan, alun-alun di Kabupaten Bekasi memiliki desain modern namun tetap menghormati nilai-nilai tradisional dan budaya daerah. Terdapat taman-taman indah, area bermain untuk anak-anak, panggung terbuka, dan kawasan hutan kota seluas 4 hektare.

"Dalam rangka HUT Ke-73 Kabupaten Bekasi, berbagai acara perayaan juga diadakan di sekitar alun-alun dan juga Plaza Pemda Kabupaten Bekasi acara sendiri termasuk pertunjukan seni, pameran kerajinan lokal, dan kirab kebangsaan. Acara ini diharapkan dapat mengangkat semangat dan kebanggaan warga Kabupaten Bekasi," kata pria yang akrab disapa Kang Emil.

Kang Emil menyebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses renovasi alun-alun, termasuk para arsitek, kontraktor, dan masyarakat yang telah memberikan dukungan.

"Warga Kabupaten Bekasi merasa bangga dengan peresmian alun-alun yang baru ini, dan banyak yang berharap bahwa tempat ini akan menjadi pusat berkumpulnya warga untuk berbagai kegiatan sosial dan budaya," ujarnya.

(Arief Setyadi )