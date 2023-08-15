Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Resmikan Alun-Alun di Bekasi, Ridwan Kamil Harap Jadi Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya

Ade Suhardi , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |19:29 WIB
Resmikan Alun-Alun di Bekasi, Ridwan Kamil Harap Jadi Pusat Kegiatan Sosial dan Budaya
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmikan Alun-alun Bekasi (Foto: Ade Suhardi)
A
A
A

BEKASI - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, meresmikan alun-alun yang berlokasi di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi pada Selasa 15 Agustus 2023. Peresmian bersejarah itu sekaligus bertepatan memperingati HUT ke-73 Kabupaten Bekasi dan disambut antusias ribuan warga Kabupaten Bekasi.

"Selesainya alun-alun Kabupaten Bekasi. Saya berharap tempat ini akan menjadi pusat kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi yang bermanfaat bagi warga yang berada di Kabupaten Bekasi," ujar Ridwan Kamil di lokasi, Selasa (15/8/2023).

Ridwan Kamil mengatakan, alun-alun di Kabupaten Bekasi memiliki desain modern namun tetap menghormati nilai-nilai tradisional dan budaya daerah. Terdapat taman-taman indah, area bermain untuk anak-anak, panggung terbuka, dan kawasan hutan kota seluas 4 hektare.

"Dalam rangka HUT Ke-73 Kabupaten Bekasi, berbagai acara perayaan juga diadakan di sekitar alun-alun dan juga Plaza Pemda Kabupaten Bekasi acara sendiri termasuk pertunjukan seni, pameran kerajinan lokal, dan kirab kebangsaan. Acara ini diharapkan dapat mengangkat semangat dan kebanggaan warga Kabupaten Bekasi," kata pria yang akrab disapa Kang Emil.

Kang Emil menyebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses renovasi alun-alun, termasuk para arsitek, kontraktor, dan masyarakat yang telah memberikan dukungan.

"Warga Kabupaten Bekasi merasa bangga dengan peresmian alun-alun yang baru ini, dan banyak yang berharap bahwa tempat ini akan menjadi pusat berkumpulnya warga untuk berbagai kegiatan sosial dan budaya," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142/lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111/lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179079/viral-QzjJ_large.jpg
5 Jam Diperiksa Bareskrim sebagai Tersangka, Lisa Mariana: Aku Bisa Beraktivitas Seperti Biasa Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179013/john_boy-2p4e_large.jpg
Pengacara Lisa Mariana Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Pemeriksaan Bareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179009/lisa-gbql_large.jpg
Lisa Mariana Penuhi Panggilan Polisi Sebagai Tersangka, Minta Doa Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177876/muslim-4IW1_large.jpg
Respons Pengacara Ridwan Kamil Terkait Status Tersangka Lisa Mariana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement