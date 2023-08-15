Gubernur Jabar Ridwan Kamil Hadiri HUT Ke-73 Kabupaten Bekasi

BEKASI - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menghadiri perayaan HUT ke-73 Kabupaten Bekasi pada Selasa (15/8/2023). Kedatangannya disambut PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah, dan unsur Forkopimda lainnya.

"Semangat perayaan HUT Ke-73 Kabupaten Bekasi semakin terasa dengan adanya fasilitas publik yang memadai dan representatif untuk digunakan oleh generasi mendatang," kata Ridwan Kamil dalam sambutanya di lokasi, Selasa.

Selain itu, Ridwan Kamil melanjutkan datang ke agenda sidang Paripura DPRD Kabupaten Bekasi pada pukul 10.15 WIB. Hadir pula istri Gubernur Jawa Barat Atalia Ridwan Kamil dan istri Pj Bupati Bekasi Ria Dani Ramdan.

Tak hanya itu, warga juga menyambut kedatangan orang nomor satu di Jawa Barat itu dan meminta foto sebelum masuk ke ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bekasi.